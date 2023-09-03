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        UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:30
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        UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
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        KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'ya gelenler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları gezdi.

        Hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyretti.

        Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

        Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, ilçenin Türkiye'de ve dünyada turizm konusunda önemli potansiyelleri barındırdığını belirtti.

        Tarihi ilçede hafta sonu turizm hareketliliğinin daha da arttığını ifade eden Yazıcı, ilçede turizmin niteliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi.

        Yazıcı, UNESCO kenti unvanının her yıl daha iyi noktalara getirildiğine değinerek, "Ülkemizin ve dünyanın her yerinden insanlara, bu harikulade kadim şehri görmeyi tavsiye ediyorum." dedi.

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