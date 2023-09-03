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        "3. Karabük Bisiklet Festivali" sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:18
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        "3. Karabük Bisiklet Festivali" sona erdi
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        KARABÜK (AA) - "Gökyüzüne Pedalla" temasıyla Keltepe Kayak Merkezi'nde yapılan 3. Karabük Bisiklet Festivali sona erdi.

        Karabük Bisiklet Derneğince Karabük Valiliği ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu katıldı.

        Cuma günü başlayan festival kapsamında Çetiören Mesire Alanı'na doğru 21 kilometre pedal çeviren bisikletliler, dün de Eğriova Göleti istikametine 26 kilometre yol katetti.

        Etkinliğin son gününde ise Keltepe Kayak Merkezi'nden telesiyejle günübirlik tesise çıkıldı. Buradan 2000 metre yüksekliğindeki Keltepe Dağı'nın zirvesine çıkan katılımcılar, toplamda 10 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, basın mensuplarına, paydaş kurumlarla bir festivali daha başarıyla tamamladıklarını söyledi.

        Festivalin bölgenin tanıtımına katkı sağladığını belirten Güven, katılımcılara teşekkür etti.

        Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Kenan Aydoğdu da festivalin gelecek yıllarda kentin farklı ilçelerinde devam edeceğini kaydetti.

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