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        Karabük Gençlik Merkezi PHOTONX takımı, TEKNOFEST'te "en iyi girişim" ödülünü kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:44 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:45
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        Karabük Gençlik Merkezi PHOTONX takımı, TEKNOFEST'te "en iyi girişim" ödülünü kazandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük Gençlik Merkezi PHOTONX takımı, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te "en iyi girişim" ödülünü aldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2023 Girişim Yarışmasında, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri kategorisinde yarışan takım, "en iyi girişim" ödülünü kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

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