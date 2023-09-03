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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:29 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:43
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        F.K. idaresindeki 55 DN 363 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü F.K. ile araçtaki A.K, F.K, M.A.K. ve S.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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