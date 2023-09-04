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        Karabük'te Türkiye-Sırbistan final maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:36
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        Karabük'te Türkiye-Sırbistan final maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi
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        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekrandan seyretti.

        Safranbolu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Alanı dolduran yüzlerce taraftar, "Filenin Sultanları"nın kazandığı her sayıda alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Vatandaşlar karşılaşmanın kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, Sırbistan'ın güçlü bir rakip olduğunu söyledi.

        Maç heyecanını vatandaşlarla paylaşmak için meydana dev ekran kurduklarını belirten Köse, şampiyon olan millileri kutladı.

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