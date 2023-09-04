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        Karabük'te yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 01:39 Güncelleme: 04.09.2023 - 02:06
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        Karabük'te yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kayabaşı Mahallesi Orhanbey Caddesi'nde, Hakkı İstay'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını bitişiğindeki eve sıçramadan söndürdü.

        Yanan ev kullanılmaz hale geldi.

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