Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden A.Ö. (55) idaresindeki 34 LCP 85 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde önce refüje ardından yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile yanındaki A.Ö. (87) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        Karabük'te trafik lambasına ve panelvana çarpan otomobilin sürücüsü yaralan...
        Karabük'te trafik lambasına ve panelvana çarpan otomobilin sürücüsü yaralan...
        Karabük'te yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te Türkiye-Sırbistan final maçı meydana kurulan dev ekrandan izlend...
        Karabük'te Türkiye-Sırbistan final maçı meydana kurulan dev ekrandan izlend...
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı