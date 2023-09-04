Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 04.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:57
Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden A.Ö. (55) idaresindeki 34 LCP 85 plakalı otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde önce refüje ardından yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki A.Ö. (87) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.