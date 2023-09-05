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        Karabük Üniversitesi ile Türksat arasında iş birliği protokolü

        Karabük Üniversitesi ile Türksat arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:31
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        Karabük Üniversitesi ile Türksat arasında iş birliği protokolü
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        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'u ziyaret etti.

        Faaliyet alanları hakkında bilgi alışverişinde bulunan Ertok ve Kırışık, Türksat'ın aday mühendis programı "Düş Peşine" mesleki eğitimini kapsayan iş birliği protokolünü imzalandı.

        Türksat kampüsü, uydu gözlem merkezi, e-Devlet ve teleport ziyareti yapılan program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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