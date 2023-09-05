Karabük Üniversitesinde "Çocukça Kukla Atölyesi" yapıldı Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Performans Çalışmalarında Öğrenci Algısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında yürütülen "Çocukça Kukla Atölyesi" yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje yürütücülüğünü Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asuman Özdemir'in, araştırmacılığını Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çanakçı Çavdur'un yaptığı atölye, fakülte binasında gerçekleştirildi.

Atölyede karakterlerin belirlenmesi, karakter çizimlerinin analizleri, kukla birleşim süreci, kostüm ve boyama süreci, interaktif çalışma sürecine hazırlık gibi aşamalar ele alındı.

Atölyenin yönetmenliğini ise Melike Yılmaz, Menekşe Koçak, Sefa Bozkurt, Selcan Tunç ve Yağmur Arslan yaptı.