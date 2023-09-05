Karabük'te duvara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giriş: 05.09.2023 - 23:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:35
H.Ö. idaresindeki 34 MDK 80 plakalı hafif ticari araç, Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yol kenarındaki taş duvara çarptı.
Kazada, sürücü ile A.A, S.A. ve F.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.