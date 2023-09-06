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        Karabük'te sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanağın ardından yağan dolu, yolları ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:29 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:29
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        Karabük'te sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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        İlçeye bağlı Ova köyünde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

        Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar, yeşil alanlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

        Köyde sağanak ve dolu, vatandaşlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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