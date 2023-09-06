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        Safranbolu'dan kısa kısa

        Safranbolu Belediyesi, 5 mahalleyi 11 bin ton sıcak asfaltla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:29
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        Safranbolu'dan kısa kısa
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü Yol, Bakım ve Onarım Şefliğince mahallelerde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

        Daha önce Emek, Esentepe ve Cemal Caymaz mahallelerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, son olarak Atatürk Mahallesi Atilla Bodur Caddesi'nde 140 metre alanda 450 ton asfalt dökümü yaptı.

        Bağlarbaşı Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, şu ana kadar 5 mahallede yolları 11 bin ton sıcak asfaltla buluşturdu.

        - Organik tarım ürünleri her hafta "halkın bakkalı"nda satılıyor

        Safranbolu Belediyesi seralarında üretilen ata tohumu tarım ürünleri, her hafta cuma ve cumartesi günleri Çankaya Parkı'ndaki "halkın bakkalı"nda satılmaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye seralarında ata tohumuyla üretilen patlıcan, domates, fasulye, biber ve kavunlar, seralardan çıkarak Bağlarbaşı Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğünün olduğu bölgede yer alan "halkın bakkalı"nda satışa sunuluyor.

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