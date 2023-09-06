Karabük'te tüfekle öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri toprağa verildi Karabük'te boşanma aşamasındaki eşinin tüfekle öldürdüğü kadın ve annesinin cenazeleri defnedildi.

Önceki gün meydana gelen olayda öldürülen Özlem Küçükyılmaz (45) ve annesi Nazife Çetingök'ün (62) cenazeleri, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Soğuksu Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenazeler burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kapullu Küpler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına öldürülen kadın ve annesinin ailesi, yakınları, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İYİ Parti İl Başkanı Recep Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta 4 Eylül'de Hasan Küçükyılmaz (59) ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Küçükyılmaz ve kayınvalidesi Nazife Çetingök arasında tartışma çıktmıştı. Hasan Küçükyılmaz'ın tüfekle açtığı ateşte yaralanan eşi ve kayınvalidesi yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçarak ormanlık alana saklanan Hasan Küçükyılmaz, önce polise ateş açmış, ardından da tüfekle hayatına son vermişti.

Hasan Küçükyılmaz hakkında, Özlem Küçükyılmaz ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı, 2008'de de önceki eşi Nimet Küçükyılmaz'ı silahla öldürdüğü ve bir süre önce cezaevinden çıktığı anlaşılmıştı.

- Karabük Valiliğinden açıklama

Karabük Valiliği, öldürülen kadın ve annesi tarafından son dönemde 112 ihbar hattı ve KADES uygulamasına yapılan herhangi bir ihbar ve çağrı kaydının bulunmadığının anlaşıldığını bildirdi.

Açıklamada, maktul eşin, farklı tarihlerde İl Emniyet Müdürlüğüne kocası hakkında müracaatlarının olduğu, 16 Kasım 2022'de Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla sığınma talebinde bulunduğu, bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi İl Kabul Birimine yerleştirildiği anlatıldı.

Ancak kadının yerleştirildikten kısa süre sonra kendi isteğiyle il dışında yaşayan kızının yanına gitmek istediğini beyan ederek kuruluştan ayrıldığına dikkat çekildi.

Elektronik kelepçe uygulamasını değerlendirmesi için detaylı bilgilendirme yapılmasına rağmen maktulün bu talebi 6 Temmuz'da reddettiği belirtilen açıklamada, yapılan tedbir, izleme ve takip süresinde, maktul karı kocanın tedbir kararı süresince iletişim içerisinde oldukları ve görüştükleri bilgisinin edinildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince maktul eşe 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hizmet modellerinin aktarıldığına değinilen açıklamada, "Kadın Konuk Evi hizmetinden yararlanabileceği, hizmetten yararlandığı süre içerisinde hakkında gizlilik kararı alınıp farklı şehre nakil sürecinin değerlendirebileceği belirtilmiş olmakla birlikte, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında herhangi bir hizmet modeli talebinde bulunmamıştır." denildi.