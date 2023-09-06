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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:57 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:06
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        A.G. idaresindeki 78 SA 092 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.

        Taşlık alana düşen otomobilin sürücüsü A.G. ve yanındaki Ş.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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