Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

        Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı Vali Mustafa Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik salonunda düzenlenen toplantıda, sağlıklı ve güvenli eğitim sezonunun geçirilmesi amacıyla Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Toplantıda konuşan Vali Yavuz, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Öğrencilerin velilerin gözü arkada kalmadan sağlıklı şekilde okula gidip gelmeleri için her kurumun kendi sorumluluk ve yetki alanında tedbirlerini alıp uygulayacağını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bugünkü toplantımızda alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları tekrar gözden geçirdik ve kurumlar arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm çalışmalarımızı yaparak gerekli kararları aldık. Karabük'te yeni eğitim ve öğretim yılında gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde öğrencilerimizin güvenliğiyle ilgili her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz."

        Görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Ragıp Karaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç ve diğer yetkililer de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi (2)
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi (2)
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi
        Karabük'te tüfekle öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri toprağa verildi
        Karabük'te tüfekle öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri toprağa verildi
        Safranbolu'dan kısa kısa
        Safranbolu'dan kısa kısa
        Karabük'te örtü yangını büyümeden söndürüldü
        Karabük'te örtü yangını büyümeden söndürüldü