Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik salonunda düzenlenen toplantıda, sağlıklı ve güvenli eğitim sezonunun geçirilmesi amacıyla Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrencilerin velilerin gözü arkada kalmadan sağlıklı şekilde okula gidip gelmeleri için her kurumun kendi sorumluluk ve yetki alanında tedbirlerini alıp uygulayacağını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Bugünkü toplantımızda alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları tekrar gözden geçirdik ve kurumlar arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm çalışmalarımızı yaparak gerekli kararları aldık. Karabük'te yeni eğitim ve öğretim yılında gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde öğrencilerimizin güvenliğiyle ilgili her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Ragıp Karaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç ve diğer yetkililer de katıldı.