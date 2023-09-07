Karabük'te 10 yaşındaki çocuğun skuter ile merdivenlerden düşmesi kamerada Karabük'te 10 yaşındaki kız çocuğunun elektrikli skuter ile merdivenlerden düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde elektrikli skutere binen B.E.A, iş yerinin çıkışındaki merdivenleri fark edemeyince 1 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Düşmeye bağlı travma yaşadığı için tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun düşme anı, durumu fark edenlerin çocuğu kaldırması ve yaralının ambulansla hastaneye sevk edilmesi yer alıyor.