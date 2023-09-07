Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te 10 yaşındaki çocuğun skuter ile merdivenlerden düşmesi kamerada

        Karabük'te 10 yaşındaki kız çocuğunun elektrikli skuter ile merdivenlerden düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te 10 yaşındaki çocuğun skuter ile merdivenlerden düşmesi kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        100. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinde elektrikli skutere binen B.E.A, iş yerinin çıkışındaki merdivenleri fark edemeyince 1 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Düşmeye bağlı travma yaşadığı için tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun düşme anı, durumu fark edenlerin çocuğu kaldırması ve yaralının ambulansla hastaneye sevk edilmesi yer alıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti

        Benzer Haberler

        Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı
        Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi (2)
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi (2)
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi
        Karabük'te tüfekle öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri toprağa verildi
        Karabük'te tüfekle öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri toprağa verildi
        Safranbolu'dan kısa kısa
        Safranbolu'dan kısa kısa