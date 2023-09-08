Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

        Karabük'te yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 02:07 Güncelleme: 08.09.2023 - 02:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırında çalışan Emrah Yılmaz (35), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

        Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Thodex davasında karar açıklandı
        Thodex davasında karar açıklandı
        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Karabük Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Karabük Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Mülkiye Başmüfettişi Yücel Yavuz Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı
        Mülkiye Başmüfettişi Yücel Yavuz Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı
        Karabük'te 10 yaşındaki çocuğun skuter ile merdivenlerden düşmesi kamerada
        Karabük'te 10 yaşındaki çocuğun skuter ile merdivenlerden düşmesi kamerada
        Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı
        Karabük'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi (2)
        Eşinin öldürdüğü Özlem ve annesi toprağa verildi (2)
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı