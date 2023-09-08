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        Safranbolu safranı AB tarafından tescillendi

        Safranbolu safranının Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tescillendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:20 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:20
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        Safranbolu safranı AB tarafından tescillendi
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        Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu safranının Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 21 Mayıs 2009'da coğrafi işaret tescili aldığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "AB Komisyonuna 10 Ağustos 2022'de PDO-TR-02860 sayı ile tescil talebi yapılan başvurusu, 7 Eylül itibarıyla AB Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğünde 2023 / C 317 / 20 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hayırlı olsun."

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