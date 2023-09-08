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        Karabük'ten kısa kısa

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:03
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yavuz, nazik ziyareti ve güzel temennileri için Yavuz'a, Ustaoğlu'na ve Hatipoğlu'na teşekkür etti.

        - Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun, KBÜ Rektörü Kırışık'ı ziyaret etti

        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, Rektör Uzun'u makamında ağırladı.

        KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette, üniversite faaliyetleri ve işbirliği olanakları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği kapsamındaki çalışmalar hakkında istişare edildi.

        - "Karabük Üniversitesi 2022 Yılı Akademik Teşvik Listesi" törenle açıldı

        "Karabük Üniversitesi 2022 Yılı Akademik Teşvik Listesi" düzenlenen törenle Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıfları, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan tebliğleri ve alınan akademik ödüllerin değerlendirildiği ve faaliyetlerden dolayı almış olduğu akademik teşvik puanları tabloya dönüştürülerek Karabük Üniversitesi Rektörlük Binası girişine konuldu.

        - Safranbolu Belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı

        Safranbolu Belediyesi öğrencilerin 2023-2024 eğitim-öğretim hayatına katkıda bulunmak için ihtiyaç sahibi yaklaşık 250 ailenin çocuklarına kırtasiye yardımı yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesi hayır çarşısı tarafından ihtiyaç sahibi yaklaşık 250 ailenin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılıyor.

        Sırt çantaları içeriği, 80 ve 60 yaprak kareli defter, 60 yaprak çizgili defter, silgi, kalemtıraş, kırmızı ve siyah kurşun kalem, kalemlik, 15 yaprak resim defteri, sulu, kuru ve pastel boya, su matarasından oluştu.

        Kırtasiye malzemeleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve hayır çarşısı personelleri tarafından sırt çantalarına konularak, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim edildi.

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