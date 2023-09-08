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        GÜNCELLEME - Karabük'te yüksekten düşerek vefat eden işçi defnedildi

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) yüksekten düşerek hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 02:07 Güncelleme: 08.09.2023 - 02:07
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        GÜNCELLEME - Karabük'te yüksekten düşerek vefat eden işçi defnedildi
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        KARDEMİR 5 numaralı yüksek fırında çalışan Emrah Yılmaz (35), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

        Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastane morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, KARDEMİR Haddehane Meydanı'na getirildi.

        Buradaki törende işçiye veda eden mesai arkadaşları, cenaze namazı da kıldı.

        Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve işçiler katıldı.

        Yılmaz'ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Cumayanı köyündeki Armağan Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından defnedildi.

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