Karabük'ten kısa kısa

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Halk Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Programda, 85 okul servis aracı şoförü ile 42 rehber personele eğitim verildi.

- Başkan Köse çalışmaları inceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesi ve asfalt plenti tesisini ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ile parklarda kullanılan bankların, kamelyaların, durakların üretildiği Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti.

Fen İşleri Müdürü Sinan Çapraz ve şantiye şefi Rahman Ulu'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Köse, daha sonra asfalt üretim tesisini gezdi.

Köse, asfalt sezonunda şu ana kadar 12 bin ton asfaltın döküldüğünü belirterek, Safranbolu halkının, daha kaliteli yolları kullanması için maksimum seviyede çalıştıklarını kaydetti.