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        Karabük'te av yasağının kalmasıyla balıklar tezgahtaki yerini aldı

        Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karabük'te balıklar tezgahlardaki yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:32
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        Karabük'te av yasağının kalmasıyla balıklar tezgahtaki yerini aldı
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        Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'e getirilen balıklar, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

        Tezgahlarda yerini alan hamsi ve istavritin kilogramı 100, mezgit 150 ve levrek 200 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Serdar Kılıç, AA muhabirine, havaların soğumasının ardından balığın daha da bollaşacağını belirtti.

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