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        13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te başladı

        Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te düzenlenen 13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:48
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        13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te başladı
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        Yenice Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilen, Ihlamur Teras ile Yazıköy güzergahları arasında yapılan yarışlara, 8'i yabancı 120 sporcu katıldı. Sporcular, parkurda 25 kilometre pedal çevirecek.

        Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, gazetecilere, her yıl düzenlenen yarışlara, ana sponsor olduklarını belirterek, "Türkiye'nin en iyi dağ bisiklet parkurlarına sahip olan Yenice olarak uluslararası bisiklet yarışlarına bu yıl 13. kez ev sahipliği yapıyoruz. İlçemizi dünyaya tanıtmak için bu tür uluslararası organizasyonlara ana sponsor olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir bisiklet yarışını daha eklediklerini vurgulayan Çaylı, "İlçemizde bu yıl ilk defa Türkiye Maraton MTB Şampiyonası yarışları da yapılacak. Türkiye'den ve diğer ülkelerden yarışlara katılacak amatör ve profesyonel dağ bisikletçileri, doğanın cenneti Yenice'mizde mücadele edecek. 2 gün boyunca gerçekleşecek yarışlarda bisikletçilerimiz, Yenice'nin doğal zenginliğine de yakından şahit olacak." diye konuştu.

        Yarın sona erecek organizasyon kapsamında, 66 kilometrelik parkurda Türkiye Maratonu MTB Şampiyonası da gerçekleştirilecek.

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