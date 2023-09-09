Karabük'te AK Parti'li gençler çevre temizliği etkinliği düzenledi

AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı organize edilen etkinlik kapsamında gençler, Şehir Parkı ve kentin çeşitli noktalarında çevre temizliği yaptı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ar, gazetecilere, şehirleri daha yaşanılabilir kılmak ve bir farkındalık oluşturabilmek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.