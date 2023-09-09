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        Bartın'da denizde boğulan kadın Karabük'te toprağa verildi

        Bartın'da denizde boğulan Tuba Yukarıharman memleketi, Karabük'te defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 18:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 18:27
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        Bartın'da denizde boğulan kadın Karabük'te toprağa verildi
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        Yakınları tarafından Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'ne getirilen Yukarıharman'ın (36) cenazesi, burada kılınan namazın ardından Kapullu Küpler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İnkumu Plajı'nda 5 Eylül'de denize giren 3 çocuk annesi Yukarıharman, boğulma tehlikesi geçirmiş, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yukarıharman, müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetmişti.

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