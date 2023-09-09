Karabük'te 7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali yapıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali düzenlendi.
Müzekent Motosiklet Kulübünce Karabük-Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde düzenlenen festivalde, 81 ilden gelen motosikletçiler kamp kurdu.
Ardından sporcular, 2 etaptan oluşan kros yarışmasında mücadele etti. Bazı sporcular yarış sırasında motosikletlerinden düştü.
Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali Safranbolu Belediyesinin katkılarıyla düzenledikleri söyledi.
Festivali Safranbolu'ya katma değer katmak amacıyla düzenlediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Festivale 81 ilden yaklaşık 800 kişi katıldı. Festival kapsamında 2 etaplı kros yarışları düzenledik. Bu 2 etaplı 2 yarışta 10 yarışmacımız var. Yarışmacılarımız 15 bayraklı etapları 4 tur geçerek yarışı bitiriyorlar. Toplam 4 turu en hızlı tamamlayan birinci oldu." dedi.
Yarışmada, dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.