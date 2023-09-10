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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 00:20 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:20
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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Buğra E. (21) idaresindeki 78 SE 930 plakalı otomobil, Namal Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrildi.

        Kazada sürücü Buğra E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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