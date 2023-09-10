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        Karabük'te uyuşturucuyu ayakkabılarında zulalayan şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:25
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        Karabük'te uyuşturucuyu ayakkabılarında zulalayan şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin özel düzenek yaptığı ayakkabılarında sakladığı uyuşturucuları sattığını belirleyen ekipler, aramalarda ayakkabı içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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