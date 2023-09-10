Karabük'teki 199 okul eğitim öğretim yılına hazır

Kentteki okullarda inceleme yapan Akbaş, AA muhabirine, 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'de yarın okulların açılacağını hatırlatan Akbaş, "Yarın Karabük'te 35 bin öğrenciyle 199 okulumuzda 3 bin 282 öğretmen ve yöneticiyle eğitim öğretim yılına başlayacağız. Yaz döneminde 3 ay boyunca yönetici arkadaşlarımızla beraber küçük onarım, büyük onarım, güçlendirme ve yıkım çalışmalarımız vardı. Hummalı çalışma yaptık. Arkadaşlarımız okullarımızı hazır hale getirdiler." dedi.

Akbaş, kendilerinden kaynaklanmayan bazı problemlerin yaşanabildiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Güçlendirmelerden ve yıkımlardan kaynaklanan problemlerimiz var mı? Tabii ki var. Yarın okullarımızı açıyoruz. Hiçbir okulumuzda eğitim öğretim faaliyetimizi etkileyecek, çocuklarımıza güvensiz okul ortamı oluşturacak bir ortamın olmadığını ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızı okullarımıza bekliyoruz. Hazırız. Öğretmenlerimiz, bizler öğrencilerimizi özledik. Onların okullarıyla sağlıklı şekilde buluşmasını temenni ediyoruz."

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un talimatıyla yöneticiler olarak dün il genelindeki 199 okulu gezdiklerini dile getiren Akbaş, okullarda şu anda eğitim öğretim faaliyetini etkileyecek bir engelin söz konusu olmadığını bildirdi.

Akbaş, 244 bin ücretsiz ders kitabını da okullara dağıttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Pazartesi günü yavrularımız, öğrencilerimiz ücretsiz ders kitaplarını da okullarından temin etmiş olacaklar. Yarın tüm okullarımızda öğretmenlerimiz sınıflarında olacak. Öğretmensiz bir sınıf söz konusu olmayacak. Tüm öğrencilerimiz öğretmenlerle buluşmuş olacak. Pazartesi günü itibarıyla devletimizin güçlü imkanı çerçevesinde ilimiz genelinde 280 temizlik personelimiz göreve başlayacak. Okullarımız temiz ama pazartesiden itibaren daha temiz olacağını ifade etmek istiyorum."