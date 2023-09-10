GÜNCELLEME - Karabük'te uyuşturucuyu ayakkabılarında zulalayan zanlı tutuklandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.K'yi gözaltına aldı.
Zanlının, özel düzenek yaptığı ayakkabılarında sakladığı uyuşturucuları sattığını belirleyen ekipler, aramalarda ayakkabı içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.