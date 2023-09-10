13. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te yapıldı

Yenice Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından organize edilen yarışmanın ikinci gününde, 66 kilometrelik Türkiye Maraton MTB Şampiyonası düzenlendi. 44 sporcunun katıldığı şampiyona 3 turdan oluştu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, şampiyonanın ardından yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sporcularımızın Karabük'ten ayrılıp kendi ülkelerinde ve kendi şehirlerinde Karabük'ü en iyi şekilde anlatacaklarına eminim. Buranın tanıtımında çok büyük rol üstleneceklerinden eminim. Yarışlara katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum." dedi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı da yarışların, ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kıyasıya mücadelenin sonunda Azize Bekar "elit kadınlar", Furkan Akçam "elit erkekler", Harun Ömür "master 35+ erkek", Oğuz Özçelik "genel klasman" ve "master 40+ erkek", Turgay Germen "master 45+ erkek", Mustafa Yıldız "master 50+ erkek" ile Mustafa Bal "master 55+ erkek" kategorilerinde birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yavuz ile protokol üyelerince verildi.