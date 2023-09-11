Karabük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle ilk, orta ve lise kurumlarında öğrenciler ders başı yaptı.

Kent genelinde 199 okulda 35 bin öğrenci ve 3 bin 282 öğretmen ve yöneticiyle yaz tatilinin ardından eğitim öğretime başlandı.

Karabük Demir Çelik İlkokulu'nda 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Mustafa Yavuz, Demir Çelik İlkokulu'nun Karabük'ün ilk eğitim yuvası olduğunu söyledi.

Başarının ortak gayretle geldiğini belirten Yavuz, "Öğrencilerden ricamız başladığımız yeni eğitim öğretim yılında çok çalışarak başarılı bir şekilde kendilerini geleceğe hazırlamaları." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyelerince yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalındı.

Daha sonra Vali Yavuz ve protokol üyeleri sınıfları ziyaret etti.

Vali Yavuz öğrencilere telefon, tablet ve bilgisayarla öğretmenlerin ve velilerin söyledikleri süreyle sınırlı kalınması ve çok fazla zaman geçirilmemesi tavsiyesinde bulundu.