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        Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:28
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        Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        S.T. idaresindeki 78 DC 419 plakalı tır, Yeni Mahalle Nizamı Cedit Caddesi'nde N.Ç. yönetimindeki 34 GGY 288 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücü N.Ç. ile yanındaki B.K.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        E.E'nin kullandığı 78 ABG 787 plakalı motosiklet ise 1002 nolu caddede Ö.Y. idaresindeki 06 BAA 678 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü E.E, ambulansla aynı hastanede tedavi altına alındı.

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