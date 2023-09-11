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        Karabük'te silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Karabük'te çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 20:18 Güncelleme: 11.09.2023 - 20:30
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        Karabük'te silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
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        Merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada U.G, M.B, C.Ü.B, B.B, G.D, P.D. ve A.G. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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