Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobile 4 bin 64 lira ceza
Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin plakasına 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.
Giriş: 11.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:10
Karabük-Kastamonu kara yolunda ters yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.
Otomobilin plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.