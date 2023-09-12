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        Karabük'te yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 02:17 Güncelleme: 12.09.2023 - 02:41
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        Karabük'te yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        İlçeye bağlı Değirmencik köyü Yukarı Mahalle'de Ahmet ve Hüseyin Albayrak'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Safranbolu Belediyesi itfaiyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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