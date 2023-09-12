Karabük'te polis ekipleri okul önlerinde denetim yaptı

Okulların açılmasıyla denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul servislerini durdurarak kontrol yaptı.

Yaya geçidinden geçen öğrencilere yardımcı olan ekipler, denetimlerini 15 Eylül'e kadar sürdürecek.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de "Umut Hep Var Projesi" kapsamında çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilere güvenlik konuları, güvenli internet kullanımı ve polislik mesleği hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere daha sonra not defteri ve çikolata dağıtıldı.