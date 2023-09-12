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        Safranbolu'da ortaokul öğrencileri için hafızlık programı uygulaması başlatıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik hafızlık programı açılması için işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:19
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        Safranbolu'da ortaokul öğrencileri için hafızlık programı uygulaması başlatıldı
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        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Meşeli Boğaz Muharrem Yalın Yatılı Erkek Kur'an Kursu ile Safranbolu Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler, örgün eğitimlerini Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda sürdürecek.

        Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu ile İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından kaymakamlık makamında imzalanan protokolle başlayan hafızlık programında, bu yıl 40 beşinci sınıf öğrencisi eğitim görecek.

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