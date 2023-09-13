Karabük'te otluk alanda çıkan yangında garaj ve baraka zarar gördü Karabük'te otluk alanda çıkan yangının sıçradığı garaj ve baraka kullanılamaz hale geldi.

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

İhbar üzerine yangın yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki garaj ve barakaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 20 dekar otluk alanın etkilendiği yangında, garaj ve baraka kullanılamaz hale geldi.