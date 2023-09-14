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        Karabük'te öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını oynayıp derse giriyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te ilkokul ve ortaokul öğrencileri, egzersiz yaparak ve geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak derse zinde başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:59
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        Karabük'te öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını oynayıp derse giriyor
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        Kentteki bazı okullarda öğrenciler, sabah sınıflarına girmeden önce bahçede öğretmenleri eşliğinde egzersiz yapıyor.

        Ardından "yağ satarım bal satarım", "bezirganbaşı" ve "mendil kapmaca" gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayan öğrenciler, sınıflara daha motive giriyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, çocukların akademik başarılarını önemsediklerini söyledi.

        Karabük'ün akademik başarıda iyi yerde olduğunu belirten Akbaş, "Çalışmalarımız ve planlamalarımız, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Aynı zamanda çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmalarını önemsiyoruz. Spor alanlarında Türkiye, Balkan ve Avrupa dereceleri elde eden öğrencilerimizin her yıl arttığını biliyoruz." diye konuştu.

        Kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine değinen Akbaş, "Bu anlamda Sayın Bakanımızın talimatıyla okul bahçelerinde çocuklarımızın köklerimizle buluşması anlamında geleneksel çocuk oyunları oynatılıyor. Bütün okullarımızda geleneksel çocuk oyunlarımızı hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Geleneksel çocuk oyunlarını oyna, geçmişini unutma"

        TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yiğit Ali Güler, sabah okula geldiklerinde egzersiz yaptıklarını ve geleneksel çocuk oyunlarını oynadıklarını söyledi.

        Bunun kendilerini motive ettiğini belirten Güler, "Vücudumuz ne kadar sağlıklı olursa derslerimiz de o kadar iyi olur." dedi.

        Öğrencilerden Hilal Aykut da her sabah okula geldiklerinde spor yaptıklarını dile getirerek, "Bir kişi ne kadar spor yaparsa o kadar güçlü olur. Derslerimize bu çok yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

        Öğrenci Elif Çakır ise "Büyüklerimizin küçükken oynadığı geleneksel çocuk oyunlarını şu anda biz oynuyoruz. Gelecek nesillere ve bütün arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarını oyna, geçmişini unutma." diye konuştu.

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