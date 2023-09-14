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        AB tescili, Safranbolu safranının değerini artıracak

        Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili, Safranbolu safranına katma değer sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:20
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        AB tescili, Safranbolu safranının değerini artıracak
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Safranbolu safranının AB tescil sürecine ilişkin düzenlenen toplantıda, safranın ilçeye adını verdiğini söyledi.

        Safranın önceki yıllarda coğrafi işaret tescili aldığını belirten Yavuz, "Ulusalda korunan bir değeri aynı zamanda uluslararasına taşıma noktasında bir yolculuk başladı. 7 Aralık'ta uluslararası anlamda AB Komisyonu tarafından coğrafi işareti de tescilleyerek bunu Safranbolu'ya, kentimize kazandırmış olacağız." dedi.

        Yavuz, sadece safranla değil, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmaları yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade ederek, "Coğrafi tescil çok önemli. Ulusal ve uluslararası düzeyde bir koruma sağlamış oluyor. Bu korumayla bizim bunu ticarileştirip pazar payını artırıp şehrimize ve yetiştirdiğimiz bölgelerimize gelir sağlamamız lazım." diye konuştu.

        AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da Türkiye'deki 14 ürünün AB Komisyonu tarafından tescillendiğini dile getirdi.

        Keskinkılıç, Türkiye'de 1456 ürünün, Karabük'te de 8 ürünün coğrafi işaret aldığını kaydetti.

        Üç aylık ilan safhasından sonra Safranbolu safranının AB Komisyonu tarafından tescil edileceğini dile getiren Keskinkılıç, "Safranı AB Komisyonunda ilk baharat olarak tescil ettirmiş olacağız. Bundan sonra odaklanmamız gereken şey; üretim. Üretimi artırmak zorundayız." ifadesini kullandı.

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise safranın dünyanın en değerli baharatı olduğunu ve baharat dalında AB Komisyonunda coğrafi işaret alan ilk ürün olduğunu söyledi.

        Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Kayabaşı Özener, Türkiye'deki ürünlerin AB Komisyonunda tescilinin yapılmasının Türkiye adına büyük önem arz ettiğini vurguladı.

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