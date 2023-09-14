Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te seyir halindeki tır yandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te seyir halindeki tır yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Caner Bıyıkoğlu idaresindeki 06 TSY 64 plakalı demir yüklü tır, Karabük-Ankara kara yolu Aslanlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Tartıştığı eski eşini öldürdü
        Tartıştığı eski eşini öldürdü
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan Savaşı kaybedildi
        ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan Savaşı kaybedildi
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre
        Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis

        Benzer Haberler

        AB tescili, Safranbolu safranının değerini artıracak
        AB tescili, Safranbolu safranının değerini artıracak
        SAHA İstanbul Karabük irtibat ofisi açıldı
        SAHA İstanbul Karabük irtibat ofisi açıldı
        Karabük'te öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını oynayıp derse giriyor
        Karabük'te öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını oynayıp derse giriyor
        5 bin 500 yıllık yer altı kaya yerleşkesinde Bizans ve Roma dönemlerine ait...
        5 bin 500 yıllık yer altı kaya yerleşkesinde Bizans ve Roma dönemlerine ait...
        Karabük'teki antik kentte 5 bin 500 yıllık kaya yerleşkesi gün yüzüne çıkar...
        Karabük'teki antik kentte 5 bin 500 yıllık kaya yerleşkesi gün yüzüne çıkar...
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangında garaj ve baraka zarar gördü
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangında garaj ve baraka zarar gördü