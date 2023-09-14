Karabük'te kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Karabük'te kamyonun çarptığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 14.09.2023 - 23:36 Güncelleme: 14.09.2023 - 23:51
M.O.O. idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı, Karabük Belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde C.A'ya (84) çarptı. Yolda sürüklenen C.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.