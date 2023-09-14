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        Karabük'te kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

        Karabük'te kamyonun çarptığı yaşlı adam hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 23:36 Güncelleme: 14.09.2023 - 23:36
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        Karabük'te kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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        Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde gece belediyeye ait M.O. (39) idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı çöp toplama kamyonunun çarptığı Cevat Aslan'a (84) kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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