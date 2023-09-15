Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın AK Parti Genel Merkezi tarafından il yönetimini yeniden kurmasına dair yetkilendirilmesinin ardından İl Yönetim Kurulunun oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "40 asil 20 yedek üyeden oluşan İl Yönetim Kurulu kadrosu, Karabük'e ve AK Parti'ye hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

- AK Parti'de 3 ilçe başkanlığına atama yapıldı

AK Parti Karabük'te merkez ilçe, Yenice ve Eflani ilçe başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Karabük Merkez ilçe Başkanlığına Yavuz Hüsam, Yenice İlçe Başkanlığına Ahmet Mısırlı ve Eflani İlçe Başkanlığına Zeki Sevim'in atandığı bildirildi.

Açıklamada, 3 ilçelerde görev yapan eski ilçe başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni ilçe başkanlarına da başarılar dilendi.

- SAHA İstanbul Genel Sekreteri Uça'dan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık'a ziyaret

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette SAHA İstanbul ve üye firmalarla yapılabilecek çalışmalar, üniversite sanayi iş birliği kapsamında yürütülecek iş birlikleri ve bunların geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

- Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden Rektör Kırışık'a ziyaret

İstanbul merkezli Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin İpek, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, KASİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek ve beraberindeki heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İpek de misafirperverliği için Kırışık'a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

- Rektör Kırışık, öğrencilerle basketbol maçı yaptı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerle basketbol oynadı.

Karabük Üniversitesi Gökşen Mustafa Yücel Spor Merkezi'ndeki etkinliğe, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, rektör danışmaları, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

- Rektör Kırışık'tan, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette, Rektör Kırışık'a, Karabük Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özdemir ve Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi eşlik etti.

Başhekim Çebi, Rektör Kırışık'a hastaneyle ilgili bilgi verdi.