Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yusuf İsmail B. idaresindeki 78 ABG 132 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Beşbinevler Köprüsü yakınlarında kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.