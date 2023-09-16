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        Karabük'te çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:22
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        Karabük'te çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi'nde atık toplayan belediyeye ait çöp kamyonunda, çöplerin yanması sonucu yangın çıktı.

        O sırada olay yerinden geçen Safranbolu Belediyesi yol yıkama aracı yangını söndürdü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

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