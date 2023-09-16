Karabük'te çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:22
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'nde atık toplayan belediyeye ait çöp kamyonunda, çöplerin yanması sonucu yangın çıktı.
O sırada olay yerinden geçen Safranbolu Belediyesi yol yıkama aracı yangını söndürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.