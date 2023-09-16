Eflani'de elektrik şebekesi yenileniyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde elektrik hatları yer altına alınarak yenileniyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçenin elektrik şebekesinin yaklaşık 50 yıl önce yapıldığını söyledi.

Ertuğrul, şebekenin değiştirilmesi ve tamamen aydınlatma direkleriyle telleriyle abone bağlantılarıyla ve trafolarıyla yer altına alınma çalışması başlatıldığını kaydetti.

Çalışmaların 2 aydır devam ettiğini aktaran Ertuğrul, "İlçenin neredeyse tamamı kazıldı. İlçe halkının bu çalışmadan mağdur olmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Kazılan, bozulan asfaltlarımız, kilit parke taşlarımız, yaya yollarımız bunların hepsini de yeniden yapmamız gerekiyor. Bunula ilgili çalışmalarımıza da başladık. Ölçüm işi bittikten sonra kuracağımız ekip ile malzemelerimizi hazırladık. Yeniden üstteki inşaatları da tamamlayacağız." diye konuştu.

Ertuğrul, çalışmaların yaklaşık 3 ay devam edeceğini dile getirerek, "Kışa yetiştirmeyi planlıyoruz. Çalışmalar bittikten sonra vatandaşların elektrik kesintisinden mağduriyetleri ve şikayetleri tamamen ortadan kalkacak." dedi.