Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Karabük-Ankara kara yolu Sögütlüçeşme mevkisinde, D.K. (69) idaresindeki 78 SH 573 plakalı otomobil, A.E.E. yönetimindeki 34 PH 5492 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen 78 SH 573 plakalı otomobil su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü D.K, yanındaki M.K, (68) 34 PH 5492 plakalı otomobildeki Y.E. (70) ile Kırgızistan uyruklu N.K, S.B. ve K.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.