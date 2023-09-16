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        Karabük'te otomobil ile ticari taksi çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 21:34 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:42
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        Karabük'te otomobil ile ticari taksi çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Erkan A. idaresindeki 78 AAS 066 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Fatih Mahallesi yakınlarında Halil K. yönetimindeki 78 T 0029 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile ticari taksideki yolcu Hakkı K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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